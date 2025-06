Frente fria derruba temperatura e traz recorde de 4ºC em Campinas

A terça-feira (24) começou com céu encoberto, garoa e vento gelado, cenário que se transformou no fim da tarde com a entrada da massa de ar polar, limpando o céu e abrindo caminho para a forte queda nas temperaturas. O frio se intensificou à noite e provocou a chamada mínima invertida, quando a menor temperatura do dia é registrada fora do padrão habitual, com 6,7°C por volta das 23h.

Durante a madrugada desta quarta (25), o frio foi ainda mais severo. Às 5h42, os termômetros marcaram 4,1°C, com vento médio de 11,5 km/h e umidade relativa do ar em 74,5%, o que acentuou ainda mais a sensação térmica, especialmente em regiões abertas e elevadas da cidade.

A Região Metropolitana de Campinas também amanheceu congelante, com registros de até 4°C em diversos pontos. Segundo o Cepagri, o dia segue com céu aberto, possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas e máxima prevista de 21°C à tarde. Não há previsão de chuva.