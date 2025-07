Indaiatuba abre concurso para GCM com salários de até R$ 6,6 mil

A Prefeitura de Indaiatuba publicou nesta terça-feira (29) o edital do Concurso Público nº 2/2025 para a Guarda Civil, com 12 vagas imediatas — sendo duas para mulheres e dez para homens — além de cadastro reserva. As inscrições estarão abertas de 4 de agosto a 18 de setembro, exclusivamente pelo site da organizadora Consulplan. A taxa é de R$ 47, com possibilidade de isenção para doadores de sangue, medula e leite materno, além de candidatos em situação de vulnerabilidade econômica. Também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras, conforme a legislação vigente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O salário inicial é de R$ 2.740,29, acrescido de gratificação de periculosidade de 100% do valor e um cartão alimentação de R$ 1.200, totalizando R$ 6.680,58 mensais. Os servidores ainda têm direito a assistência médica opcional, seguro por acidente, licença-prêmio e desconto no transporte público.

O processo seletivo será composto por sete etapas: prova objetiva, teste físico, avaliações médica e psicológica, investigação social, exame toxicológico e curso de formação com duração mínima de 120 dias. Os aprovados ingressarão como aspirantes e poderão progredir após a conclusão do curso.