PF prende dois em Campinas em ação contra tráfico

Dois mandados de prisão foram cumpridos em Campinas durante a Operação Pythia, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (30). Os investigados foram localizados e presos, sendo encaminhados à sede da Delegacia da PF na cidade. Também houve apreensão de celulares, um notebook e um veículo.

A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação nos estados do Paraná e São Paulo. A ação é coordenada pela Delegacia da PF em Cascavel (PR).

Durante cerca de um ano de investigação, a Polícia Federal apreendeu aproximadamente seis toneladas de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de armas de uso restrito, como fuzis calibre 5.56, pistolas e revólveres. O armamento seria destinado a facções criminosas com atuação em centros urbanos como São Paulo, Campinas e Minas Gerais.