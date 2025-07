Homem é detido após espancar esposa grávida com paneladas e socos

A Guarda Municipal de Indaiatuba deteve nesta segunda-feira (28) um homem de 26 anos que agrediu a própria esposa grávida de 12 semanas. A vítima foi socorrida pelo serviço municipal de emergência e passa bem.

Segundo relatou aos policiais, a mulher recebeu golpes com uma panela e diversos socos do marido. O crime aconteceu na rua Emílio Agostini, no bairro Jardim Morada do Sol.

Ela chamou a Guarda Municipal, que a encontrou sentada na porta de casa, com sangramentos. No local, ela recebeu os primeiros atendimentos médicos, segundo a corporação.