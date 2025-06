Viracopos ganha voos diretos para Bariloche no inverno

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, passou a contar com voos diretos para Bariloche, na Argentina, um dos destinos turísticos mais procurados da América do Sul durante o inverno. A operação sazonal da Azul Linhas Aéreas começou nesta segunda-feira (23) e seguirá até o dia 24 de agosto, com um total de 84 voos de ida e volta programados no período.

As partidas acontecem às segundas, terças, quintas, sextas e sábados, sempre às 10h10, com chegada prevista em Bariloche às 11h50 no horário local. Os voos de retorno saem da Argentina às 15h50, com pouso em Campinas às 19h50, segundo a companhia aérea. Todos os trechos são operados com aeronaves Airbus A320, que têm capacidade para 174 passageiros.

A nova rota reforça a estratégia da Azul de consolidar Viracopos como principal hub internacional da companhia, ampliando a conectividade e a oferta de voos diretos a partir de Campinas. Segundo a empresa, a demanda por Bariloche cresce significativamente durante o inverno devido às atrações de neve e esportes como esqui e snowboard.