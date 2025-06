A despedida de Nelson Fidélis, ícone do samba campineiro

Faleceu nesta segunda-feira, 23 de junho, aos 82 anos, o músico Nelson Fidélis, considerado um dos grandes nomes do samba campineiro. Conhecido como Nelsinho, o artista marcou gerações com sua trajetória de resistência cultural e dedicação à música popular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Natural de Campinas, nasceu em 1943 na Rua da Abolição e ainda jovem começou a confeccionar seus próprios instrumentos, como cavaquinho e violão. Sua carreira o levou a se tornar uma referência do samba na cidade, sendo homenageado em diversas ocasiões por sua contribuição à cena cultural.

Sua história foi contada no livro “A Velha Arte de Nelson Fidélis – O nosso samba em sua voz”, escrito pela socióloga Erotides Loyola e lançado em 2013. No ano seguinte, foi o primeiro agraciado com o diploma Noel Rosa, concedido pela Câmara de Campinas.