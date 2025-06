Obra da Sanasa interdita rua do Jardim Cristina nesta segunda

A Rua Igaci, no Jardim Cristina, em Campinas, será interditada nesta segunda-feira (23) para uma obra emergencial da Sanasa. O bloqueio ocorrerá das 13h30 às 16h, no trecho entre as ruas Apiaba e Jetibá, próximo ao número 378, onde será realizado um reparo em rede de água.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) preparou rotas alternativas para veículos e ônibus que trafegam pela região. O desvio indicado será feito pelas ruas Jetibá, José Aparecido da Silva e Alaor Corrêa Telles, com retorno ao trecho liberado da Rua Igaci.

As linhas de ônibus 111, 112 e 113, que atendem os bairros Jardim Aeronave II e Jardim Planalto, também farão o trajeto alternativo durante o período da interdição. A Emdec informou que não há pontos de parada no trecho bloqueado, o que reduz o impacto para os usuários do transporte público.