Homem é encontrado morto com 5 tiros em área de mata

A Polícia Civil investiga o homicídio de Hildo Justina dos Santos, de 30 anos, encontrado morto na manhã desta quarta-feira (13) em uma área de mata na Rua Armando Topan, bairro Parque Bom Retiro, em Paulínia, próximo a uma bica d’água.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores ouviram tiros por volta das 3h20. O corpo foi achado no início da manhã, caído de costas, com sangue na face e no tórax, calça arriada e uma jaqueta cobrindo parte do corpo. A perícia identificou quatro perfurações nas costas e uma no peito, compatíveis com disparos de arma de fogo, além de um ferimento no rosto possivelmente causado por queda.

No local, foram apreendidos uma cápsula e um projétil de calibre .380. Testemunhas relataram que a vítima trabalhava como servente de pedreiro, morava na região e estaria “jurada” de morte, informação que ainda não foi confirmada pela polícia.