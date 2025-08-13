Blitz em Campinas flagra transporte clandestino e 36 infrações

A Emdec, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Artesp e a Guarda Municipal realizaram, entre 7 e 11 de agosto, cinco operações integradas de fiscalização em Campinas. A ação teve como foco identificar veículos clandestinos e irregularidades na documentação, como a ausência de Certificado de Serviço Fretado Regular ou alvará.

No total, 58 veículos de 23 empresas que operam 19 linhas intermunicipais ou interestaduais foram fiscalizados. A ANTT registrou 36 infrações, sendo nove veículos autuados por transporte clandestino de passageiros. Três deles foram apreendidos e levados a pátio credenciado. Entre as irregularidades constatadas estavam falta de equipamentos obrigatórios, motoristas sem cadastro ou sem comprovação de capacitação exigida e identificação visual incompleta.

Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, a prioridade é garantir segurança. "A principal preocupação é com a vida dos passageiros. Queremos veículos circulando com as condições ideais de segurança e de acordo com o regramento estabelecido", afirmou.