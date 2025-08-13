Acidente mata um e deixa 4 feridos na Bandeirantes

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 163,2, sentido sul, em Limeira, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo a concessionária Autoban, responsável pelo trecho, a colisão traseira envolveu um automóvel Ford Ka e uma carreta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a batida ocorreu por volta das 6h56. A vítima fatal estava no automóvel, que também transportava outras três pessoas, classificadas com ferimentos moderados. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.

Equipes da Autoban, Polícia Militar Rodoviária e SAMU atenderam a ocorrência. O acostamento da pista sul permaneceu interditado até a retirada das vítimas e dos veículos, sem bloqueio das faixas de rolamento.