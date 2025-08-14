Homem procurado no Rio morre em confronto com a PM em Campinas

Um homem procurado pela Justiça do Rio de Janeiro morreu na tarde desta quarta-feira (13) após trocar tiros com a Polícia Militar em Campinas (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado, de 43 anos, tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do TJ-RJ e foi localizado escondido em uma chácara no Jardim Santa Maria.

Segundo a PM, equipes cercaram o imóvel após informações de inteligência. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele fugiu para uma propriedade vizinha e, ao ser encontrado, efetuou disparos contra os policiais. Dois militares reagiram e o suspeito morreu no local. Nenhum policial ficou ferido.

Na chácara, foram apreendidos uma pistola Taurus 9mm com numeração raspada, 61 munições de fuzil calibre 5.56, dois carregadores de fuzil, um carregador de pistola, R$ 2,2 mil em espécie, um cartão bancário e um Hyundai I30 que já havia sido apreendido em Jundiaí com armas e drogas.