TJ-SP libera som, mas Amparo mantém novo local do festival

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aceitou o recurso da Prefeitura de Amparo e derrubou as restrições impostas pela Justiça local para a realização de eventos na Praça Pádua Salles. A decisão reverteu a liminar de 26 de maio que limitava o som a 55 decibéis e exigia o encerramento das atividades até as 22h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na avaliação do desembargador Ramon Mateo Júnior, não houve comprovação técnica suficiente de excesso de ruído e, diante das particularidades do caso, prevalecem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “O direito ao sossego é fundamental. Devem ser ponderados com outros valores relevantes à sociedade, como o fomento à cultura, a geração de empregos e o aquecimento da economia local”, escreveu o magistrado.

Apesar da vitória jurídica, a Prefeitura decidiu manter o Festival de Inverno 2025 no Largo do Mercadão, entre a Rodoviária Salim Oazi e o Mercado Municipal, conforme já havia anunciado. A edição deste ano ocorre de 9 a 27 de julho. “A edição de 2025 está garantida e em local que permite sua realização com estrutura adequada e segurança jurídica”, afirmou o prefeito Carlos Alberto Martins.