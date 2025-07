Manifestantes fecham rodovia por morte de trabalhador da Replan

Uma manifestação interditou parte da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), em protesto pela morte do trabalhador Carlos Rodrigo Medeiros, de 43 anos, ocorrida após um acidente em serviço na Replan.

O ato reuniu familiares, colegas e moradores, que bloquearam o trecho do km 128, sentido Cosmópolis, impedindo a passagem de caminhões. A Polícia Rodoviária estimou cerca de 30 participantes. Um desvio foi montado no km 126 para reduzir o impacto no tráfego.



Divulgação/Rota das Bandeiras