Ônibus é destruído por incêndio no Terminal Campo Grande

Segundo informações iniciais, as chamas começaram na parte dianteira do ônibus , por volta das 8h30. O fiscal do terminal ainda tentou conter o fogo, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente , iniciando o combate ao incêndio.

Um ônibus foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta quinta-feira (19) no Terminal Campo Grande , na Avenida John Boyd Dunlop , em Campinas. O veículo da empresa Itajaí estava parado, sem passageiros, e estava fora de operação no sistema de transporte coletivo.

A Polícia Militar também esteve no local e acionou a perícia, que irá investigar as causas do incêndio. A suspeita preliminar é de que uma pane elétrica no motor tenha provocado o fogo, mas a confirmação depende da análise pericial.

Nota da Emdec



"Incêndio em Veículo registrado por volta de 8h30. Terminal Campo Grande, na Av. John Boyd Dunlop. Ônibus da empresa Itajaí, prefixo 2963. O ônibus estava fora de operação, em parada operacional (intervalos entre um lote de viagens e outro). As chamas foram controladas pelos Bombeiros por volta de 9h. Em função do calor, houve danos aos vidros da estação, que é desembarque apenas. Ela foi foi fechada pelo policiamento para perícia. O desembarque está sendo feito pela plataforma de embarque, na outra extremidade. De acordo com a perícia, o ônibus entrou em combustão instantânea. A Emdec vai acompanhar, junto a empresa operadora, as causas da ocorrência".

Segundo caso na semana