Unicamp abre novos centros com foco em tecnologia e matemática

Dois novos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) começam a funcionar na Unicamp com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os projetos serão conduzidos no Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) e no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (Imecc), com o objetivo de fomentar pesquisas em sensores tecnológicos e transformar o ensino de matemática no país.

No IFGW, foi criado o Centro de Pesquisa e Inovação de Materiais Inteligentes e Quânticos (Crisquam), coordenado pelo físico Daniel Ugarte. Com um orçamento de R$ 40 milhões, o centro terá cinco anos de duração, com possibilidade de renovação, e deve envolver cerca de 50 cientistas e pelo menos 100 bolsistas. O foco será no desenvolvimento de materiais aplicados a sensores para diversas áreas, como saúde, meio ambiente e agricultura.

“A proposta foi aprovada integralmente, com tudo o que solicitamos. Teremos infraestrutura moderna e apoio teórico e prático para avançar com pesquisas de alto impacto”, disse Ugarte. Entre os projetos previstos estão sensores de uso agrícola, como os que detectam nitrogênio no solo, e também tecnologias para controle de qualidade de alimentos ou identificação de substâncias dopantes em atletas.