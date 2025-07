Jovem quebra casa, ameaça a mãe é preso com drogas em Itapira

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos por violência doméstica e porte de entorpecentes no bairro Vila Bazani, em Itapira. O caso foi registrado após a mãe da vítima denunciar que o filho chegou em casa agressivo, quebrando objetos e fazendo ameaças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher autorizou a entrada dos policiais na residência e entregou um pacote com cerca de 24 gramas de maconha, localizado no quarto do suspeito. O jovem, que estava no local, negou as agressões, mas admitiu estar alterado e nervoso no momento dos fatos.

Mãe e filho foram levados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. A vítima foi ouvida e liberada. O acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça. A droga foi apreendida e será encaminhada para análise pericial.