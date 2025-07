Emdec testa motos e tuc-tuc elétricos para fiscalizar trânsito

A partir da próxima segunda-feira, 14 de julho, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia a fase de testes com veículos elétricos em sua operação de fiscalização. A frota experimental é composta por duas motocicletas elétricas modelo Mileto Spike e dois triciclos Mileto Trix, que funcionam como mini utilitários com capacidade para transportar equipamentos como cones e cavaletes.

Os veículos foram disponibilizados sem custos ao poder público, por meio de Termo de Comodato firmado com a empresa Mileto. O período inicial de testes vai até setembro, com possibilidade de prorrogação. A entrega dos modelos ocorreu nesta sexta-feira (11), na sede da Emdec, na Vila Industrial. Os veículos já estão adesivados com a identidade visual da empresa.

Agentes de mobilidade urbana passaram por treinamento específico para conduzir os novos modelos. Os primeiros participantes atuarão como multiplicadores, com a previsão de que ao menos 25 agentes recebam formação nos próximos dias.