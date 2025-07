Operação Impacto prende traficante e apreende drogas em Sumaré

Uma operação da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas em Sumaré. A ação ocorreu na Rua Coroa Imperial, no bairro Parque Rosa e Silva, considerado um ponto crítico de venda de entorpecentes na cidade.

Durante patrulhamento da Operação Impacto, os policiais flagraram dois homens em atividade suspeita: um comercializando e o outro adquirindo drogas. Enquanto o comprador foi detido no local, o suposto traficante tentou escapar correndo pela linha férrea, mas foi alcançado e detido pelos agentes.

Com o homem, foi apreendida uma bolsa com diversas porções de entorpecentes e dinheiro em espécie. Aos policiais, ele admitiu a prática do crime. Já o comprador foi ouvido e liberado após prestar depoimento.