Supermercado promove mutirão de contratações em Campinas

O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) de Campinas será palco, na próxima quinta-feira (17 de julho), de um mutirão de empregos promovido pela Rede de Supermercados Pague Menos. A ação, com apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, vai disponibilizar mais de 200 vagas para diversas funções nas lojas da rede na região.

A seleção será realizada das 9h às 16h, na sede do CPAT, localizada na Avenida Campos Sales, 427, no Centro. Para participar, os interessados devem comparecer com documento de identidade, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

As oportunidades abrangem os seguintes setores da rede: Açougue, E-commerce, Frente de Caixa, Frios e Laticínios, Fundo de Loja, Hortifruti, Meio de Loja, Padaria, Prevenção de Perdas e Rotisserie.