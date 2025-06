Suspeito de pornografia infantil e apologia ao nazismo é preso

Segundo as investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais identificou uma célula neonazista em atividade no país, e mensagens interceptadas entre os integrantes da rede levaram os agentes até o suspeito em Campinas.

Durante a ação, foram apreendidos arquivos digitais com conteúdo de abuso sexual infantil, além de bandeiras, panfletos e símbolos associados a grupos neonazistas, separatistas e antissemitas . A polícia também localizou materiais que incentivavam o ódio contra outras minorias.

A Polícia Civil de Campinas prendeu, nesta quarta-feira (18), um homem suspeito de armazenar e disseminar pornografia infantil, além de material com apologia ao nazismo e discursos de ódio. A operação cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência do investigado.

O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG). O homem preso poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei de Crimes Raciais, com penas que podem chegar a nove anos de prisão.

A operação reforça o trabalho conjunto das forças de segurança no combate à exploração infantil e ao extremismo promovido em ambientes virtuais, especialmente na dark web e em grupos fechados.