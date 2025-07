Explosão deixa quatro feridos; criança está em estado grave

As outras duas crianças foram encaminhadas para outras unidades de saúde. Ainda não se sabe quais são elas.

Uma explosão no fim da manhã desta terça-feira (22) deixou um pai e três crianças feridas na região do Jardim das Oliveiras, em Campinas. Uma das crianças está em estado grave e foi levada ao HC (Hospital de Clínicas da Unicamp).

De acordo com as informações preliminares, o pai e as três crianças ficaram feridos após uma explosão enquanto cozinhavam. Ainda não há detalhes de como aconteceu o acidente.

Após a explosão, o pai pegou os filhos e foi de carro até o Centro de Saúde do Jardim das Oliveiras. De lá, os profissionais acionaram ambulâncias que encaminharam as crianças e o tutor para o hospital da PUC e para o Mário Gatti.

(Notícia em atualização)