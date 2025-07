Colisão no Anel Viário deixa caminhoneiro morto em Valinhos

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um automóvel deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (21) na Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), no trecho de Valinhos. O acidente ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 9, sentido Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Rota das Bandeiras, o motorista da carreta ficou preso às ferragens e teve a morte constatada no local às 5h40. Ele foi identificado apenas como ocupante do veículo pesado, que tombou no canteiro lateral da pista.

O outro veículo envolvido foi um GM Onix, cujo condutor não sofreu ferimentos. A colisão foi lateral, e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Militar Rodoviária.