Brincadeira de criança vira quebra-pau entre mães em Campinas 

O que era para ser uma tarde tranquila de lazer terminou em confusão generalizada no Parque das Águas, em Campinas, na tarde deste domingo (20). Uma briga entre mães e uma mulher de 45 anos envolveu 16 pessoas, incluindo crianças, e resultou na ação da Guarda Municipal e na condução de todos à delegacia.

A confusão começou no parquinho infantil do Parque Jambeiro, quando a mulher de 45 anos, segundo o boletim de ocorrência, tentou retirar uma criança do gira-gira após notar que ela apresentava sinais de tontura. Ao tentar interromper a brincadeira, ela teria derrubado acidentalmente outras crianças, o que irritou as mães presentes.

A discussão evoluiu para troca de ofensas e, em seguida, para agressões físicas, com tapas e empurrões. A Guarda Civil Municipal foi acionada e conteve os envolvidos. Todos foram encaminhados à delegacia, inclusive as crianças.