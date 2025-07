Motociclista morre atropelado após queda na Bandeirantes

O condutor do veículo responsável pelo atropelamento não foi identificado e não permaneceu no local. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos de investigação durante a madrugada. Após a liberação, a motocicleta foi entregue ao pai da vítima, que esteve no local.

Segundo registro da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 23h10. A vítima foi encontrada já sem vida pela equipe médica da concessionária Autoban, que atendeu a ocorrência com apoio da Polícia Militar Rodoviária. O óbito foi constatado pelo médico do resgate às 23h30.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A investigação está sob responsabilidade do 6º Distrito Policial de Campinas.