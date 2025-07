Pitbull ataca e mata criança de dois anos em Hortolândia

No dia 21 de junho, há exato um mês atrás, três crianças com idades de 3, 7 e 8 anos foram atacadas por um pitbull solto no condomínio Viva Residencial, no bairro Terrapreta, também em Hortolândia.

O animal, segundo relatos de moradores, estava sem guia e focinheira, e havia sido deixado sozinho dentro de um elevador pelo tutor, um homem de 40 anos.