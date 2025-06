Corpus Christi será de sol e calor em Campinas

A quinta-feira de Corpus Christi (19) será de céu aberto, tempo firme e temperaturas elevadas em Campinas e nas demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica que não há expectativa de chuva até o final de semana, com padrão de tempo seco e ensolarado.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, as temperaturas mínimas durante a madrugada devem ficar próximas de 14°C, enquanto as máximas devem oscilar entre 27°C e 28°C ao longo do dia.

A tendência de aquecimento gradual permanece nos próximos dias, e o tempo segue estável em toda a região, favorecendo atividades ao ar livre durante o feriado prolongado.