Colisão entre ônibus deixa quatro feridos na John Boyd

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus na tarde desta quinta-feira (14) no Distrito do Campo Grande, em Campinas.

O sinistro ocorreu na avenida John Boyd Dunlop, próximo à rua Manuel Machado Pereira, no sentido Centro–Bairro, e envolveu um coletivo da Campibus, que operava a linha 213, e outro da Itajaí, da linha 212.

Entre as vítimas estão o motorista da linha 212, de 68 anos, e uma passageira de 33, que foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Campo Grande. Outras duas mulheres, de 51 e 33 anos, foram atendidas no local pelo Samu.