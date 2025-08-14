15 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE EM CAMPINAS

Colisão entre ônibus deixa quatro feridos na John Boyd

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/EMDEC
Batida entre coletivos da Campibus e da Itajaí deixou quatro pessoas feridas no Campo Grande.
Batida entre coletivos da Campibus e da Itajaí deixou quatro pessoas feridas no Campo Grande.

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus na tarde desta quinta-feira (14) no Distrito do Campo Grande, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O sinistro ocorreu na avenida John Boyd Dunlop, próximo à rua Manuel Machado Pereira, no sentido Centro–Bairro, e envolveu um coletivo da Campibus, que operava a linha 213, e outro da Itajaí, da linha 212.

Entre as vítimas estão o motorista da linha 212, de 68 anos, e uma passageira de 33, que foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Campo Grande. Outras duas mulheres, de 51 e 33 anos, foram atendidas no local pelo Samu.

A via foi totalmente liberada às 14h08. As causas do acidente serão apuradas.

Comentários

Comentários