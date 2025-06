Flávio Paradella: A moralidade momentânea do legislativo

O depoimento de quase duas horas do vereador Vini Oliveira (Cidadania) à Comissão Processante da Câmara de Campinas jogou luz sobre muito mais do que o caso em si. A sessão, embora marcada por um roteiro jurídico e protocolar, revelou um Legislativo tensionado.

Vini tentou explicar o episódio que o levou à berlinda: a gravação de um vídeo dentro do Hospital Mário Gatti, em pleno plantão de Ano Novo. A defesa girou em torno da tese da fiscalização legítima — amparada pela Constituição — e da ausência de agressões diretas ou violações à privacidade de pacientes. Houve até um pedido de desculpas à médica denunciante, Daiane Copercini, gesto calculado para demonstrar algum recuo. Mas o tom geral do depoimento manteve a linha que vem marcando o mandato do vereador: confronto direto, exposição e redes sociais como campo de atuação.

O que se viu no plenário, porém, foi um ensaio do que virá nos bastidores. A relação tensa com a presidente da comissão, Mariana Conti (PSOL), e com o relator Nelson Hossri (PSD), somada ao comportamento do advogado de defesa, que teceu comentários irônicos e de choque à condução do processo, evidenciaram que a comissão pode até parecer técnica, mas é profundamente política.