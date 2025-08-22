Hospital da Mulher inicia atendimentos em setembro em Campinas

O Hospital da Mulher, oficialmente denominado Centro de Referência de Assistência Integral à Mulher (Craim), foi entregue nesta sexta-feira (22) pela Prefeitura de Campinas. A estrutura, erguida na Avenida das Amoreiras, no Parque Itália, recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos, sendo R$ 5,4 milhões do Ministério da Saúde e R$ 1,1 milhão da administração municipal. O espaço, já concluído, tem previsão de começar os atendimentos em setembro, com capacidade para cerca de 250 consultas e exames diários.

O prefeito Dário Saadi destacou a importância da nova unidade. “Pra mim é muito emocionante, principalmente pela simbologia. As mulheres são maioria da população e merecem um atendimento especializado. As obras foram feitas com todo capricho possível, é um espaço de primeira qualidade”, disse. O Censo 2022 mostra que 52,3% dos campineiros são mulheres.

O Hospital terá gestão municipal, com equipe de aproximadamente 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais. Entre os serviços disponíveis estarão pré-natal de alto risco, mastologia, patologia cervical, planejamento familiar, mamografia e ultrassom. A estrutura também conta com auditório para 80 pessoas, farmácia, três salas de procedimentos, consultórios, salas de observação e estacionamento com 135 vagas.