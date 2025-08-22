Polícia descobre bunker com 183 armas em loja de Americana

Uma ação conjunta do Gaeco e da Polícia Militar de Piracicaba resultou, nesta quinta-feira (21), na apreensão de 183 armas de fogo em Americana, incluindo 20 fuzis. O material foi localizado em um bunker oculto dentro de uma loja no bairro Santa Sofia, ponto já investigado em maio, quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro havia retirado mais de 570 armas do mesmo local.

De acordo com os investigadores, o compartimento era protegido por um sistema eletrônico, que destravava a entrada por meio de uma chave digital escondida sob uma mesa. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão: dois em Americana, um em Paulínia e outro em Atibaia. Ninguém foi detido nesta fase.

O proprietário da loja, de 68 anos, permanece preso desde a primeira ação, sob acusação de envolvimento no fornecimento de armamentos. A polícia apura agora se o filho dele teria dado continuidade às atividades e busca confirmar o destino do arsenal, que teria como rota a facção Comando Vermelho.