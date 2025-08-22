Saúde interdita espaço clínico de faculdade de Campinas

A Vigilância Sanitária de Campinas interditou, nesta quarta-feira (20), o espaço clínico de uma faculdade no Jardim do Trevo. A medida foi motivada pela falta de licença de funcionamento e pela ausência de condições básicas de segurança, como limpeza, esterilização e conservação de produtos. Segundo a Secretaria de Saúde, a interdição não afeta as aulas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na quinta-feira (21), fiscais constataram, após denúncia, que a instituição descumpriu a ordem de interdição. Diante da irregularidade, foi lavrado um auto de infração contra a faculdade.

A instituição, atualmente instalada na Rua Fernão Pompeu de Camargo, já havia sido alvo de outras duas interdições do mesmo espaço clínico, em endereços diferentes, nos bairros Guanabara e Parque Prado, vinculados ao mesmo responsável legal.