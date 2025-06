Campinas abre 667 vagas de emprego antes do feriado

Quem está em busca de trabalho pode aproveitar a véspera do feriado de Corpus Christi para se candidatar a uma das 667 vagas abertas no CPAT de Campinas. As oportunidades são para início imediato e estão disponíveis nesta quarta-feira (18), segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 3.678,01 para maître e R$ 3.620,00 para mecânico de ar-condicionado. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao CPAT Centro (Avenida Campos Sales, 427) ou nas unidades do Agiliza nos bairros Ouro Verde e Campo Grande, munidos de currículo, documento com foto e carteira de trabalho (física ou digital).

Entre as funções com maior número de vagas estão: auxiliar de limpeza (50), balconista (35), operador de caixa (31), conferente de carga (30), atendente de farmácia PCD (25) e assistente de vendas (20).