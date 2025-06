Motoristas aceitam reajuste e crise no transporte é encerrada

O impasse entre motoristas de ônibus e empresas do transporte coletivo chegou ao fim com a aprovação de um acordo salarial que garante reajuste de 7% e novos benefícios à categoria. O entendimento foi sacramentado após assembleia realizada nesta terça-feira (18), encerrando os dias de tensão que chegaram a afetar parte da população na última sexta-feira (14), com paralisação parcial e atrasos em linhas municipais.

Com a negociação finalizada, o piso salarial dos motoristas de ônibus convencional passa a ser de R$ 3.904 e o de articulado, R$ 4.059. O vale-alimentação sobe para R$ 1.190 e os trabalhadores passam a contar com bônus mensal de R$ 300, sendo R$ 200 fixos e R$ 100 atrelados a metas. O acordo também garante pagamento retroativo a 1º de maio.

A nova proposta foi aceita após pressão da categoria, que chegou a fazer protesto relâmpago na madrugada de sexta-feira, impactando usuários de linhas operadas por VB1, VB3, Campibus e Onicamp. Durante a paralisação, a Emdec precisou acionar o plano emergencial PAESE, com 23 ônibus de cooperativas para minimizar os efeitos da greve.