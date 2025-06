Bancos podem ter novas regras para alvará em Campinas

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (18), durante a 38ª Reunião Ordinária, o Projeto de Lei Complementar do Executivo que atualiza os critérios para concessão de alvará de funcionamento de bancos e instituições financeiras. A votação, em primeira discussão, está entre os principais itens da pauta do dia.

A proposta estabelece novas exigências de acessibilidade, segurança e conforto para os usuários, com base nas normas federais em vigor. Entre os pontos destacados no texto estão a obrigatoriedade de sanitários, bebedouros, porta giratória com detector de metais, painéis opacos nos caixas e monitoramento por câmeras.

Segundo o projeto, as exigências de segurança não serão aplicadas quando não houver movimentação de dinheiro em espécie, desde que o local possua um plano de segurança previamente aprovado pela Polícia Federal.