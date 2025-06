Feira Hippie Itinerante faz edição junina no Nova Europa

Entre as atrações estão barracas de comidas típicas , como milho verde, pastel, doces caseiros e o tradicional doce de abóbora , além de opções de artesanato e artigos feitos por produtores locais , valorizando a economia criativa do bairro . A ambientação será completa com trilha sonora de músicas caipiras e sertanejas , promovendo o clima característico dos festejos juninos.

A tradicional Feira Hippie Itinerante de Campinas realiza uma edição especial de festa junina no dia 26 de junho , uma quinta-feira, na Praça Américo Buffo , no Jardim Nova Europa , região Sul da cidade. A programação acontece das 16h às 22h e terá entrada gratuita , reunindo mais de 35 expositores de artesanato e gastronomia .

A Feira Hippie Itinerante conta com trabalhadores cadastrados no programa de economia criativa da Prefeitura e as próximas datas devem ser divulgadas nos canais oficiais do município.

SERVIÇO

Feira Hippie Itinerante – Edição Junina