Monte Mor está com mais 250 vagas de emprego abertas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (PAET) de Monte Mor está com 254 vagas de emprego disponíveis, com previsão de aumento nos próximos dias. As oportunidades abrangem diversas áreas, como auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, jardineiro, tratorista, confeiteiro, açougueiro e atendente de lanchonete.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do PAET, localizada na Avenida Jânio Quadros, 1597, portando documento pessoal com foto, como RG, CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Cartão de Registro de Estrangeiro.

A seleção é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que ressalta a importância do serviço na conexão entre empresas locais e a população em busca de emprego.