Cesta básica cai 2,7% em Campinas após quatro meses de alta

Segundo os pesquisadores da PUC-Campinas, o alívio não foi exclusividade da cidade : entre as 16 capitais monitoradas pelo Dieese, 14 também apresentaram queda no custo da cesta básica em maio, indicando uma possível tendência nacional de desaceleração da inflação dos alimentos.

Campinas registrou em maio a primeira queda no valor da cesta básica em 2025, após quatro meses seguidos de aumento . O levantamento do Observatório PUC-Campinas aponta que o custo médio recuou 2,70% no mês, fechando em R$ 811,51 . Apesar da retração, esse ainda é o segundo maior valor já registrado desde o início da série.

Mesmo com a retração no mês, a alta acumulada no ano ainda é significativa, chegando a 9,13% nos cinco primeiros meses de 2025. A expectativa, porém, é de um segundo semestre com pressão menor sobre os alimentos essenciais.

No balanço dos produtos, o tomate que havia sido o vilão nos meses anteriores, agora foi o principal item de alívio. Já a carne bovina voltou a subir, com um reajuste de 2,52%, mantendo-se como o item mais pesado na composição da cesta.