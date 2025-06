Campinas transfere pediatras de UPA para reforçar Mário Gattinho

A administração municipal garante que não haverá prejuízo no atendimento aos moradores do Distrito Sul , uma vez que a UPA São José continuará atendendo normalmente os casos pediátricos. Já a UPA Carlos Lourenço, que registra menor procura infantil — cerca de 60 casos por dia —, manterá os atendimentos de emergência com clínicos gerais , que poderão acionar o Samu, se necessário.

O redirecionamento é provisório e será mantido enquanto durar a alta demanda por doenças respiratórias. Os pacientes que chegarem à UPA Carlos Lourenço a partir das 7h do dia 24 de junho serão encaminhados para o Mário Gattinho.

Além da mudança, o município anunciou a ampliação de 19 leitos de UTI pediátrica no SUS Municipal: seis no próprio Mário Gattinho, quatro no Hospital da PUC, cinco no Ouro Verde e outros quatro (sendo dois de UTI) na Irmandade de Misericórdia.

A rede também abriu um processo seletivo emergencial para contratar 12 novos pediatras, mas até agora apenas um foi admitido. Atualmente, o Mário Gattinho conta com 30 pediatras, dos quais quatro estão em licença prolongada e há afastamentos médicos semanais de curta duração. Uma nova contratação está em andamento para recompor a equipe da UPA Carlos Lourenço futuramente.