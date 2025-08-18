Ladrão tenta tirar arma de GM e é baleado em Campinas

Um suspeito de 27 anos foi baleado no final da tarde do último sábado (16), em Campinas. Além de estar em posse de uma motocicleta roubada, o homem também tentou tirar a arma do guarda municipal quando soube que seria preso. O caso foi registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com o relatório da Guarda Municipal, a equipe suspeitou de Hewerton após avistá-lo em um bar com um volume estranho na cintura – possível indicativo de arma. Ele estava agitado, aparentando estar sob efeito de álcool ou drogas, e deu informações inconsistentes durante a abordagem.

Ao ser informado que seria levado à delegacia para averiguações, o suspeito reagiu com violência, desferindo socos e chutes contra os agentes e derrubando um deles no chão. Em meio à confusão, tentou arrancar a carabina de um dos guardas, momento em que levou dois tiros nas pernas para neutralizar a agressão.