NA CADEIA

Ladrão tenta tirar arma de GM e é baleado em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Suspeito de 27 anos foi baleado após tentar tomar a arma de um guarda municipal durante abordagem em Campinas.
Um suspeito de 27 anos foi baleado no final da tarde do último sábado (16), em Campinas. Além de estar em posse de uma motocicleta roubada, o homem também tentou tirar a arma do guarda municipal quando soube que seria preso. O caso foi registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relatório da Guarda Municipal, a equipe suspeitou de Hewerton após avistá-lo em um bar com um volume estranho na cintura – possível indicativo de arma. Ele estava agitado, aparentando estar sob efeito de álcool ou drogas, e deu informações inconsistentes durante a abordagem.

Ao ser informado que seria levado à delegacia para averiguações, o suspeito reagiu com violência, desferindo socos e chutes contra os agentes e derrubando um deles no chão. Em meio à confusão, tentou arrancar a carabina de um dos guardas, momento em que levou dois tiros nas pernas para neutralizar a agressão.

O celular que Hewerton carregava foi quebrado por ele mesmo durante a abordagem. Os guardas sofreram ferimentos leves, como inchaço nos lábios e dores nos joelhos. A motocicleta em posse do suspeito foi identificada como produto de roubo.

