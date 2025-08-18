Camelô é preso em flagrante estupro contra duas adolescentes

Um homem foi preso, em flagrante, na madrugada deste sábado (16), suspeito de cometer violência sexual contra duas adolescentes durante a Festa de Agosto, evento tradicional em Socorro.

De acordo com a ocorrência, uma jovem procurou agentes da Guarda Municipal em um ponto de apoio na Praça da Igreja Matriz e relatou que sua amiga havia sido vítima de estupro por um camelô que trabalhava em uma barraca no local.

Ao chegarem ao local indicado, os guardas encontraram a primeira vítima e, em seguida, flagraram o suspeito abusando de uma segunda adolescente. O homem tentou fugir, mas foi rapidamente detido.