Traficante é preso com quase R$ 10 mil e drogas no Campo Grande

Na noite deste domingo (17), durante uma ação de patrulhamento no bairro Jardim Rossin, em Campinas, agentes do GAE (Grupo de Ações Especiais) da Guarda Municipal flagraram um homem saindo de uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao avistar a viatura, o suspeito tentou retornar para dentro do imóvel, mas foi interceptado e detido. No mesmo momento, outros dois homens fugiram pelos fundos da casa e desapareceram em uma área de mata. Apesar das buscas, eles não foram localizados.

Durante a abordagem, os agentes perceberam, através da janela, uma grande quantidade de dinheiro espalhado sobre um móvel e o forte cheiro de drogas. O homem detido alegou ser morador do local e disse não conhecer os fugitivos.