Motorista morre após bater em carreta parada na Anhanguera

Um grave acidente na manhã desta segunda-feira (18) resultou na morte de um motorista na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. O caso ocorreu no km 129, sentido sul, quando um VW Space Fox bateu na traseira de uma carreta Scania que estava parada no acostamento.

Com o impacto, o carro capotou e caiu na canaleta de água da rodovia. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e pousou no local, mas a equipe médica constatou o óbito do condutor. O caminhoneiro, que transportava 28 toneladas de suco, não sofreu ferimentos.

A ocorrência mobilizou Polícia Rodoviária, perícia e funerária, com interdição do acostamento e da faixa 3 da pista sul. O tráfego não chegou a ser bloqueado totalmente, mas houve reflexos no trecho devido à movimentação das equipes.