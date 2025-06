Corpos carbonizados são achados após incêndio em Hortolândia

Dois corpos carbonizados foram encontrados na madrugada de domingo (15) dentro de um imóvel considerado abandonado no Jardim Amanda, em Hortolândia. O incêndio ocorreu no cruzamento da Avenida Princesa Isabel com a Rua José Lins do Rego, por volta das 5h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores da região acionaram o socorro e relataram que ouviram gritos de socorro vindos do interior da casa durante o fogo. Quando as equipes chegaram, o local já estava tomado pelas chamas.

Após o controle do incêndio, os bombeiros localizaram os dois corpos no interior do imóvel, completamente carbonizados. Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas, nem sobre a causa do incêndio.