Garupa de moto morre após batida violenta com carro na SP-340

Uma mulher morreu após o carro em que estava colidir contra a traseira de uma moto na Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), em Mogi Guaçu. O acidente ocorreu no domingo (15), na altura do km 196+300.

A Concessionária Renovias informou que mobilizou equipes de resgate e interditou as faixas intercaladamente até às 16h05, orientando o tráfego com desvios. A Perícia Técnica esteve no local para investigar as causas do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.