Clima de outono gera alerta de neblina nas rodovias da região

Com a chegada do inverno e a frequente formação de neblina nas primeiras horas do dia, a CCR AutoBAn lançou uma campanha educativa para orientar motoristas que trafegam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes. O foco é alertar sobre os riscos da baixa visibilidade e os cuidados necessários para evitar acidentes.

As ações incluem abordagens presenciais em pontos de parada, mensagens nos painéis eletrônicos de rodovias (PMVs) e instruções passadas pelas equipes operacionais. Segundo o gerente de operações João Moacir da Silva, há pelo menos dez trechos com incidência intensa de neblina, onde os cuidados devem ser redobrados. “Nesses locais, o motorista precisa reduzir gradualmente a velocidade, ampliar a distância do veículo à frente, e jamais usar o farol alto ou acionar o pisca-alerta com o carro em movimento”, explicou.

Se a visibilidade estiver comprometida a ponto de gerar insegurança, a CCR orienta que o condutor procure um posto de serviços, base da concessionária ou da Polícia Militar Rodoviária, em vez de parar na pista ou no acostamento. O atendimento da CCR AutoBAn funciona 24 horas e pode ser acionado pelo WhatsApp (11) 4589-3999, pelo telefone 0800 055 55 50 ou pelos telefones de emergência distribuídos ao longo das rodovias.

Dicas de segurança em trechos com neblina:

Reduzir a velocidade gradualmente

Manter distância segura do veículo à frente

do veículo à frente Não usar farol alto

Evitar parar na pista ou no acostamento

Não ligar o pisca-alerta em movimento

Atentar-se às mensagens dos painéis eletrônicos (PMVs)

Principais trechos com neblina: