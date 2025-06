Indaiatuba abre abrigo de inverno para população de rua

A Prefeitura de Indaiatuba inicia nesta segunda-feira (16) o funcionamento do Abrigo Provisório de Inverno 2025, voltado a pessoas em situação de rua. A ação emergencial ocorre em resposta à queda nas temperaturas e é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, com apoio de diversas secretarias municipais e entidades religiosas.

O acolhimento começa às 18h no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), onde os usuários poderão tomar banho, trocar de roupas e jantar. Às 20h, o grupo será conduzido até o salão paroquial da Igreja Santa Maria Goretti, onde permanecerá para pernoite até às 7h do dia seguinte, com café da manhã incluído.

A estrutura tem capacidade para 35 pessoas de ambos os sexos. Quem possuir animais de estimação poderá levá-los, já que o espaço conta com um abrigo pet, como já ocorreu em anos anteriores.