Vinhedo adere ao consórcio nacional de cidades inteligentes

A Prefeitura de Vinhedo oficializou sua adesão ao Consórcio Nacional de Cidades Inteligentes (CONACIN), iniciativa que marca um novo capítulo para o município no campo da inovação e transformação digital. O consórcio já conta com a participação da vizinha Valinhos e reúne cidades que buscam soluções tecnológicas para modernizar a gestão pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O projeto de lei que autorizou a entrada foi aprovado pela Câmara Municipal em 4 de junho, com dez votos favoráveis e duas abstenções, e sancionado pelo prefeito Dr. Dario Pacheco no dia 8, com promulgação feita na última quarta-feira (11).

De autoria do próprio Executivo, o projeto prevê a participação de Vinhedo em uma estrutura colaborativa voltada ao desenvolvimento sustentável e uso de tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas e análise de dados para melhorar os serviços públicos.