Sindicato suspende paralisações e ônibus circulam normalmente

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo sindicato, o objetivo da suspensão é permitir que todos os trabalhadores participem da votação e analisem a nova proposta apresentada. O encontro contará com a presença de profissionais dos segmentos de transporte urbano e de fretamento.

Enquanto isso, toda a frota do sistema coletivo opera normalmente nesta segunda-feira, segundo a Prefeitura de Campinas. As primeiras partidas ocorreram sem intercorrências e a Emdec segue monitorando o sistema, pronta para acionar o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte (PAESE), com apoio de veículos do transporte alternativo, caso seja necessário.

Na nota oficial, o sindicato reforçou que a mobilização da categoria busca respeito, dignidade e um salário justo, e pediu a compreensão da população diante dos transtornos causados. “Esta luta é em prol de uma categoria que muito tem sofrido”, diz o texto.

Liminar

A Justiça do Trabalho concedeu uma liminar à Emdec para assegurar a circulação mínima do transporte coletivo durante eventuais greves de motoristas em Campinas. A decisão, assinada pelo desembargador Gerson Lacerda Pistori, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, foi publicada no início da noite desta sexta-feira (13), horas após uma paralisação parcial afetar os ônibus municipais.