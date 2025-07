Jovem de Campinas desaparece em represa de Americana

Um jovem de 24 anos desapareceu na tarde desta terça-feira (22), na represa de Salto Grande, em Americana, após tentar salvar duas jovens que se afogavam. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Alexsander Silva de Souza mergulhou na água ao perceber que as garotas pediam socorro, mas não retornou à superfície.

O caso ocorreu na região da Praia Azul, ponto conhecido por atrair visitantes em Americana. De acordo com testemunhas, Alexsander, morador do Jardim Yeda, em Campinas, estava na companhia de amigos a bordo de uma lancha. Ao perceber o afogamento, ele pulou imediatamente para socorrê-las.

As duas vítimas foram resgatadas com vida. No entanto, Alexsander desapareceu logo após mergulhar. Os próprios amigos acionaram o socorro e avisaram a família.