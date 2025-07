Vereadores acionam MP contra convênios na educação de Campinas

“É um absurdo, pois precariza as condições de trabalho dos profissionais da educação, quebrando também os vínculos com as crianças e os pais” , disse o vereador Gustavo Petta, que também criticou a ausência de diálogo com pais e educadores na adoção do modelo.

O grupo também entrou com uma representação no Ministério Público de São Paulo, questionando a legalidade da medida. Segundo os parlamentares, o ato desta terça deve contar ainda com servidores públicos e militantes de movimentos sociais contrários à terceirização.

Escolas incluídas no convênio



Reprodução/Google

As cinco unidades contempladas pelo processo foram listadas na edição de 2 de julho do Diário Oficial do Município, com a criação de uma comissão para analisar as propostas de parceria. São elas: